Emeklilikte 3 maaş birden

Kalkınma Planı ile birlikte gündeme gelen tamamlayıcı emeklilik, çalışanlar için gelecek güvencesi olacak. BES sistemi ile kolay emeklilik, nakit imkânı ve üç maaş gelecek. İşte o hesap...

Meclis'te kabul edilen 11. Kalkınma Planı ile birlikte özellikle kıdem tazminatı ve emeklilik sistemlerinde devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleşecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla çıkartılması planlanan Kıdem Tazminatı Reformu aynı zamanda tamamlayıcı emeklilik sistemini de devreye alacak. Böylece çalışanlar için kıdem tazminatı garantisi ile ikinci bir emeklilik ve maaşın yolu da açılmış olacak.



DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

Bugün Türkiye'de sosyal güvenlik sistemiyle emekli olanlar çalıştıkları dönemdeki kazançlarından daha az maaş alıyor. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Tamamlayıcı emeklilik olarak da otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) düşünülüyor. Kalkınma Planı'nda da yer alan bilgilere göre bu sistem şimdiki uygulamasından çok daha ileriye taşınacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan sektörel emeklilik sistemleri de devreye alınabilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecek. Bugünkü sistemde parasını çekmek isteyenlerden devlet katkıları kesiliyor. Ayrıca vergi kesintileri de yapıldığından para eksilerek ödeniyor.

BES'teki devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Gençlere daha fazla destek sağlanmış olacak.

Bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile BES fonu entegre edilecek. Böylece çalışanların tazminatlarının güvencesi devlet olacak.

Şu anda işe giren biri sosyal güvenlik sisteminde 61 yaş ve 7.200 gün ile emekli olabilirken BES sisteminde 10 yıl 56 yaş şartlarıyla emekli olabilecek. Böylece çalışırken ilk emekliliği de gerçekleşecek. SGK'dan emekli olduğunda iki maaşı olacak. Eğer çalışmaya devam ederse üçüncü bir geliri de alabilecek.