17 milyona yeni maaş

Temmuz ayı ile birlikte 17 milyon vatandaşın maaşları zamlandı. Sosyal yardım alanlar ve doktorlar da bu zamlardan yararlanacak. Yeni maaşlar bu ay hesapta olacak

ENGELLİYE: 509-763 TL

YAŞLIYA: 637 TL

EVDE YAKININA BAKANA: 1.384 TL

EMEKLİYE: 2.522 TL

MEMURA: 3.723 TL

EMEKLİ DOKTORA: 2.353 TL







Bu ay emekliler ile memurların dışında sosyal yardım alanların da maaşlarında artışlar yaşandı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.01 olurken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve yüzde 1.01 enflasyon farkı yansıtılacak.

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. Yeni ücretleri hesapladık:

EMEKLİLER: En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 982 liraya ulaştı. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise taban aylık bin 181 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı ise 2 bin 522 liraya çıktı.

DOKTORA İLAVE ÖDEME: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ocakta başlayan ek ödeme yükseldi. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 353 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 799 liraya ulaştı.

65 YAŞ AYLIĞI: Halen 601 lira olan 65 yaş aylığı 637 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM PARASI: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 305 lira tutarındaki aylık, bin 384 liraya çıktı.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480 liradan 509 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720 liradan 763 liraya ulaştı.







NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Zam ve enflasyon farkı daha sonra hesaplarına yatırılacak. Yaşlılık ve engellilik maaşı ayın 5 ile 9'u arasında yatırıldı.