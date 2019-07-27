Promosyon bin liraya çıktı

Bankalar promosyon yarışı kızışınca rakam 450 liradan 1.000 TL’ye kadar çıktı. ‘3 yıl maaşımı sizden alacağım’ taahhüdünü veren emekli parasını alacak. İlk promosyondan yararlananlar ise 2020’de yenileyecek

Yaklaşık 12.5 milyon emeklinin yıllık 200 milyar liralık maaşı bankaları promosyon yarışına soktu. Emeklilerin kendilerinden maaş almasını isteyen bankalar 450 lira olan promosyon miktarını bin liraya kadar çıkardı. Üstelik farklı avantajlar da sunuluyor. Bankaların bu rekabeti emeklileri sevindiriyor. Emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor. Taahhütte bulunup başka bankadan promosyon almış emekliler de, taahhüt iptali ile promosyonun belli bir kısmını geri vererek, banka değiştirebiliyor. Bankalar emekli müşteri kazandıranlara da 100-125 lira ödeme yapıyor. İşte avantajlar:

TEB: 450 TL'ye varan ödeme yapıyor. En az 1 otomatik fatura talimatı verene 550 lira daha ödüyor. Böylece maaşa göre 850, 925 ya da 1.000 lira alınıyor. Emekli müşteri getirenler de 100 lira nakit kazanıyor.

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkânlar sunuyor.

DENİZBANK: 450 TL'ye varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi uygulamaları var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödüyor.

GARANTİ BBVA: 450 TL'ye varan ödeme yapıyor. Maaşı tek tuşla çekme, kredilerde özel faiz oranı gibi imkanlar sağlıyor.

ING: 900 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşını ING'den almayı taahhüt ederek 450 liraya varan nakit ödeme kazanan emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor. Kampanya 30 Ağustos'a kadar geçerli.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara 700 liraya varan ödeme veriyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. Ücretsiz havale-EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş imkanları sunuyor.

YAPI KREDİ: 450 TL'ye varan promosyona ek 150 lira puan veriyor.



2020'DE İKİNCİ FIRSAT

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkândan yararlanabilecek. Emeklilerin büyük çoğunluğu için yeni promosyon dönemi başlayacağı için bankalar arasındaki yarışın daha da büyümesi bekleniyor.