Emekliye ve işçiye ikramiye müjdesi

12.5 milyon emeklinin 1.000 liralık ikramiyesi ile 500 bin kamu işçisinin tediye ödemeleri 8-9 Ağustos’ta yatacak. Emeklilere yatırılacak ikramiyede maaşın kaç lira olduğuna bakılmayacak

Bayram öncesinde hem kamu işçilerine hem de emeklilere müjdeli haber geldi. 12. 5 milyon emekli ile 500 bin kamu işçisinin ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarına yatırılacak. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 8-9 Ağustos olarak açıkladı. Böylece önümüzdeki perşembe ve cuma günleri tüm emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına 1.000'er lira yatırılmış olacak. Yatırılma sırası da 8 Ağustos Perşembe günü SSK emeklilerine 9 Ağustos Cuma ise Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine şeklinde gerçekleştirilecek.



MAAŞA BAKILMAYACAK

Emeklilere yatırılacak ikramiye bin lira olurken maaşın kaç lira olduğuna bakılmayacak. Her emekliye eşit ikramiye yatırılacak. Bunun için emeklilerin herhangi bir işlem yapması gerekmiyor. Vefat eden emeklilerin dul ve yetimleri de hisse oranlarında ikramiyeleri hesaplarında görecek. Yeni emekli olmuş ve maaşı bağlanmış sigortalılar da ikramiyeden faydalanacak. Onlara da maaşları kaç lira olursa olsun hesaplarına 1.000'er liralık Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.



BAYRAM HEDİYESİ

Emeklilerin ardından kamu işçilerine 26 günlük ikramiye müjdesi geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre paranın ilk yarısı 9 Ağustos'ta, diğer yarısı 13 Aralık'ta ödenecek. 500 bin işçiye haftaya en az 792 lira yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ilave tediye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Tediyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde 26 günlük tediye almıştı. Yılın ikinci yarısında da iki taksit halinde toplam 26 günlük tediye verilecek.





