17 ülkede sağlık giderini SGK ödüyor

Sosyal güvenlik anlaşması yaptığımız ülkelerin büyük bölümüyle sağlık sözleşmemiz de bulunuyor. Bu yüzden seyahat sigortasına gerek yok. 17 ülkede sağlık giderlerini SGK karşılıyor

Yurtdışına gidenlerin vizeden sonra en çok dikkat etmesi gereken konuların başında sağlık geliyor. Bunun için geçici sağlık ya da seyahat sigortaları yaptırılıyor ve gidilen ülkeden bir sorunla karşılaşınca devreye girmesi bekleniyor.

Ancak ülkemizin birçok ülkeyle sosyal güvenlik anlaşmasının yanında sağlık sözleşmesi de yaptığı çok bilinmiyor.

Hangi ülkelerde geçerli?

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, K.K.T.C., Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Bosna-Hersek , Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Sırbistan, İtalya, Lüksemburg, Hırvatistan ve Karadağ ile imzalanmış sözleşmelerde sağlık sigortası uygulaması bulunuyor.

Azerbaycan ve Arnavutluk mevzuatlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı, İtalya ile de İdari Anlaşma olmadığından bu ülkelerle imzalanmış sözleşmelerde yer alan sağlık sigortasına ilişkin hükümler uygulanamıyor.

Kimler yararlanabilir?

Hizmet akdi ile bir işverene bağlı çalışan sigortalıları ve bu kapsamda kendilerine gelir/aylık bağlanmış olanlar yani emekliler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, anlaşmalı ülkelerde sağlık yardımlarından yararlanıyorlar.

Almanya ve Karadağ sözleşmelerinde serbest çalışanlar yani Bağ-Kur'lular ile devlet memurları da kapsanmış durumda.

Hangi şartları taşımak gerekiyor?

4A yani SSK'lı kişilere, sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması, aynı işyerinde veya aynı işverenin farklı işyerlerinde izin hakkının kazanılması, yani en az 1 yıl kıdem olması durumunda ve sağlık yardım hakkının açık olması durumunda sağlık yardım hakkı formüleri düzenleniyor.

Ne yapmak lazım?

İki yöntem var. Yurtdışına gitmeden önce SGK'ya müracaat ederek 'formüler' adı verilen belgeyi alabilirsiniz. Bu belgeyle gittiğiniz ülke sağlık kurumlarına müracaat edebilirsiniz. Bu belgede zaten hangi tür tedavilerden nasıl yararlanacağınız belirtiliyor.

Eğer bu belgeyi almadan gitmiş ve sağlık hizmeti almışsanız parasını ödeyerek faturayı alıyorsunuz.

Ardından SGK'dan tahsil ediyorsunuz.



TURİSTİK GEZİYİ DE KAPSIYOR

Seyahat amacı ne olmalı?

* Geçici görevle yurtdışına gönderilen sigortalılar, * Sürekli görevle yurtdışına gönderilenler ile beraberlerindeki bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri, * Öğrenim amaçlı olarak yurtdışında bulunan sigortalılar ve emeklilerin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, * Turistik amaçlı olarak yurtdışında bulunan sigortalılar ve emekliler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri acil hallerle sınırlı olmak üzere, * Daimi olarak yurtdışında ikamet eden sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile emeklilerle bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, * Tedavi edilmek üzere yurtdışına gönderilen genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olunan aile bireyleri, yurtdışında bulundukları ya da ikamet ettikleri sırada sağlık yardımlarından yararlanabiliyorlar.