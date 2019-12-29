17 milyon kişiye yeni maaş

Yeni yıl gelirken, emeklilerin ve memurların alacakları zam oranları da belli olmaya başladı. 2020’de zamlı maaşlar dışında emeklilere promosyon da ödenecek

Yaklaşık 12.5 milyon emekli ve 4 milyona yakın kamu çalışanının 2020'de alacağı zam ve ödemelerin takvimini sizler için hazırladık. Önümüzdeki ocak ayı ile birlikte tüm emeklilerin ve memurların maaşları zam görecek.



ORAN 6.30'U BULACAK

Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Burada hedefteki enflasyona göre zammın yüzde 6'nın üzerinde olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını maaşlarında görecek. 5 aylık enflasyon yüzde 5.71 çıkarken yıl sonu beklentilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 6.30'u bulması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 6.30 zam alırken, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 4 zammın üstüne 1.30 fark da eklenecek. Ardından bu zamlı maaşların hesaplara geçmesi süreci başlayacak. Yılın ilk çeyreğinden sonra promosyonda yeni dönem için düğmeye basılacak. Üç yıl önce uygulamaya konulan promosyonun süresi de dolduğu için emekliler ikinci anlaşmalarını martta yapmaya başlayacak. Yeni emekliler ise zaten anlaşmalarını her an yapabiliyor. Bu alandaki yarış kızışırken bankalar ek ödemelerle promosyon miktarını 1.000 liraya kadar çıkardılar.



İLK İKRAMİYE MAYISTA

Yılın ikinci çeyreği ile birlikte ise ikramiye süreci gündeme gelecek. Mayısta Ramazan Bayramı ile birlikte yılın ilk ikramiyeleri ödenecek. Her emekliye 1.000 liraya kadar ödeme yapılacak. Temmuzda Kurban Bayramı ile birlikte de ikinci ikramiye dönemine girilecek. Bu kez yeniden emeklilere 1.000'er lira daha yatırılacak. Temmuz ayında ayrıca memurlar ve memur emeklileri ile birlikte tüm emekliler için yılın ikinci zammı belli olacak ve maaşlara yeni artış yapılacak.



KİMİN MAAŞI NE OLACAK?

✹ SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yapılacak. SSK'da en düşük maaş 1.256 TL'ye çıkabilecek.

✹ Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3.510 TL'ye ulaşabilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura aile yardımı 477 TL'ye çıkacak.

✹ Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme, uzmanlarda 2.478, uzman olmayanlarda 1.895 TL'ye ulaşacak.

✹ 65 yaş aylığı 671 TL'ye yükselecek.

✹ Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen 1.384 liralık aylık, 1.457 liraya çıkabilecek.

✹ Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 TL'den 536 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 763 TL'den 804 TL'ye ulaşabilecek.