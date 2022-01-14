FARUK ERDEM

Millet olarak tasarruf alışkanlığımız pek yok. Yıllarca tasarruf denilince 'kefen parası' tabiriyle tarif etmişiz. Eskiler haksız da sayılmaz bir zamanlar bu ülkede 'kefen bezi' bile bulunmuyormuş…

O günler çok geride kaldı şükür...

Ama 'tul-i emele' de kapılmadan, yani 'hiç ölmeyecekmiş gibi' bir dünya hırsına da bürünmeden tasarruf yönümüzü de geliştirmemiz lazım. Bu hem kendi, hem de ülke ekonomisi için elzem.

Şimdi 'Ne kazanıyoruz ki ne biriktirelim' diyenleri duyuyorum. Ama insaflı olalım bazı israflarımızdan vaz geçersek mutlaka her bütçeye göre bir tasarruf fırsatı bulunur. Üstelik bu birikimi ekonomiye kazandırıyorsak, yatırıma dönüşen bir araç haline de gelerek dolaylı olarak bize geri dönecektir.

Hele önümüzde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi bir fırsat varken...

Niye 'fırsat' diyorum? Çünkü buraya yatıracağınız her para yüzde 30 oranında artacak. Sizin 100 liralık tasarrufunuza devlet de 30 lira ekleyecek. Şu anda hiçbir yatırım aracında böyle bir aylık getiri yok. Üstelik inancınıza göre isterseniz faizli, isterseniz faizsiz fonlarda bu paralar değerlenecek.

Gün sonunda 10 yıl 56 yaş şartıyla ikinci bir emeklilik imkanı da sunulacak. 2000 yılından sonra işe giren bir çalışan SGK sisteminde erkekse 60 kadınsa 58 yaşında ve 7000 gün yani yaklaşık 20 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. BES ise 10 yılda bu imkanı sunuyor. Üstelik yatıracağınız primi siz belirliyorsunuz ve dediğim gibi yüzde 30 devlet katkısıyla da büyüyor.

Meclis'te kabul edilen yeni düzenleme ile ilave avantajlar da devreye girecek. 45 yaş üstündekiler çalıştıkları yerlerde otomatik katılım sistemi ile BES'e girebilecek. Daha önce çok talep gören tasarruftan para çekilmesi de sağlanacak. Böylece ihtiyaç anında bu paranın bir kısmını kullanabileceksiniz.

Bir başka yenilik ise çocuklar için sistemin açılmış olması. Yaşı ne olursa olsun çocuklarınız için bir hesap açıp kumbara gibi onların geleceği için tasarruf yapabilirsiniz.

Özellikle çalışanlar açısından BES Taksitleri brüt maaşın yüzde 3'ü kadar oluyor. 2022 yılını düşünürseniz aylık tasarruf 150 liradan başlıyor. Yani asgari ücretli bir çalışan 5004 liralık brüt maaşına karşılyık BES'e girerse ayda en az 150 lira ödeyecek.

Burada kendi kendimize sormamız gereken soru şu:

"Bu 150 lira maaşımdan kesildiğinde benim hayatımda önemli bir eksiklik olur mu?"

Eğer cevabınız 'Evet' ise zaten kendinizi sıkıntıya sokmanın anlamı yok.

Ama cevabınız 'hayır' ise bu 150 lirayı geleceğiniz için ayırmanın zamanı.

Gelin hem kendi hem de ülkemizin geleceği için tasarruf edelim…