‘Yağ’malama meselesi

İtiraf edelim gaza çabuk geliyoruz…

İçimizde bunu haince kullananlar da çok fazla…

Sosyal medya diye bir tehlikeli mecra da kullanıma elverişli…

Ne zaman azıcık sıkıntı olsa bu 'tip'ler ortaya çıkıyor… Başlıyorlar manipülasyona…

Hani 'battık bittik korosu' var ya… Onlar da bu familyadan..

Kiminin beklentisi siyasi, kiminin ticari, kiminin de istihbari…

Boşuna çıkmıyorlar ortaya yani…

Kur ile ilgili yapılanları hatırlayın…

'Uçacak-kaçacak' diye milleti nasıl korkutmuşlardı…

Vatandaşa 17-18 liralardan dolar aldırdılar… Hükümet tedbir alıp kuru yüzde 30-40 geri çekince de TV'lere çıkıp "Neden düşürüyorsunuz, bunun için evimizi sattık, dolar aldık" filan diye saçmalamışlardı…

'Alım fırsatı' diyenleri de gördü bu millet…

Buradan bir şey çıkmayınca benzin üzerinden başladılar atağa…

Her gün bir sendika çıkıp zam geliyor, indirim geliyor diye açıklama yapıp insanları istasyonlar önünde kuyruklara dizdi. Kuyrukta beklerken arabası çalıştığı için vatandaş yapacağı kazancı da harcadı zaten…Stokçu fırsatçı hemen hortladı..

Dünya bir savaşın krizini yaşıyor. Pandeminin üzerine gelen bu kriz enerji başta olmak üzere tüm emtiaları yukarı çekmiş Petrol 130 doları geçmiş ve bu durum her yerde olduğu gibi bizde de akaryakıt fiyatlarına yansımış. EPDK başkanı çıkıp durumu anlattı. "Fiyatlar akşam 22.00'de belli oluyor onu görmeden açıklama yapmak doğru değil…"

Bu da yetmedi yağ üzerinden başladı manipülasyon…

'Kıtlık olacak, fiyat uçacak' diye insanlar korkutup talep patlatıldı. Bizim 'gaza gelme' genimiz de harekete geçti, marketlere koşturduk, yağ savaşı yaptık. Fırsatçı durur mu, "talep mi var artır fiyatı nasılsa alacaklar. Olmadı yağları depoya sakla zamanı gelince millete yüksek fiyatla satarız…"

Denetimlerde gördük 10 ton yağ saklayan market var…

Devletin en yetkili isimleri hükümet yetkilileri açıkladı, "yağ sıkıntısı yok, fiyatlar şişiriliyor…" kimse dinlemedi hala evine stok yapanlar var.

Rusya'dan gemiler yola çıktı, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç açıkladı, "ilk gemi 15 martta gelince 5 litre yağ fiyatı 120-130 liraya düşecek…" dinleyen yok…

Bizim kendi kendimize yaptığımız zararı kimse bize yapmıyor…

Fırsatçıya fırsatı veren biziz.

Artık bu oyunları görelim…

Dostumuzu düşmanımızı bilelim…