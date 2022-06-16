Kira yasasındaki sürpriz...

Ya kiracısın ya ev sahibi…

Üçüncü alternatif kendi evinde oturmak…

Son bir yıldır kimi görsem yolda çevirip, 'Ne olacak bu kiralar' diye soruyordu.

Ev sahipleri gaza gelmiş ya da getirilmiş, kiracıların üzerine salınmıştı…

"Çıkart eski kiracını iki katına yeni kiracı hazır…"

Para tatlı geliyor tabi… "Ayda 3 alacağıma 6-7 alacağım diye düşündü çoğu…"

Sarıldı telefona…

"Ya kirayı artır ya da evimden çık…"

Kavga gürültü, davalar, avukatlar, mahkemeler…

Kiracı ev sahibi davaları adliyelerde ilk sıradaki konu…

Bu sürecin uzun olduğunu görenler başka bahaneler de buldular…

"Ben taşınacağım, oğlumu evlendiriyorum, kızım oturacak…."

Bu olmadıysa ;

"Evimi satacağım, alıcılar gelip görecekler…"

Bu da olmadıysa ;

"Tadilat yapacağım evi boşalt…"

Bahane bitmedi…

Bu para hırsına dayanamayan kiracılar evleri boşalttı. Oysa bahane gerçek bile olsa 6 ay süreleri vardı…

Ne oğul taşında ne kız,. Ne tadilat yapıldı ne satış..

Hemen yeni kiracı bulundu ki bir kısmı yabancı idi…

Burada da eski kiracının tazminat alma hakkı var…

Hukuki haklarını arayanlar ise direndi ve evi boşaltmadı.

Tacizler kavgalar davalar…

İnsaflı, para hırsı olmayan çok ev sahibi var.. Ayırıyorum, haklarını teslim ediyorum.

Sadece ev kirasıyla geçinen de çok ev sahibi var onları da ayırıyorum.

Anlattıklarımız fırsatçılar. Her yerdeler… Yağmurda, karda, bayramda, Ramazan'da, krizde, seçimde… Hemen hortluyorlar…

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Sonunda 4 bakanlık çalıştı ve geçici de olsa bir çözüm buldu. 1 yıl boyunca kiralar yüzde 25 artacak..

Tasarı 1 Temmuz 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarını yüzde 25 olarak sınırladı.

Ancak Meclis'ten geçen metne baktığımızda yasanın yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmış.

Bu sürpriz karar böylece 11 Haziran 2022 tarihinden itibaren ev kirasını yenileyecek kiracıları da kapsadı. Böylece Haziran'da ve 1 Temmuz'da sözleşme yenileyen kiracılar gelecek sene de yüzde 25 artış yapıp iki kere yasadan yararlanmış olacaklar.

Uygulamada kiracı zamanı gelince kirasını yüzde 25 zamlı yatıracak. Bir müzakere, pazarlık söz konusu olmayacak. Yüzde 25 fazlasıyla yatıran kiracı yasal sorumluluğunu yerine getirmiş olacak. Buna karşı itiraz da edilse dava da açılsa 1 Temmuz 2023 (dahil) tarihine kadar mahkemelerden red kararı çıkacak.

Hem ev sahiplerine hem kiracılara hayırlı olsun.