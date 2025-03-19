Memura yarım zamanlı çalışma

Milyonlarca memurun beklediği yarı zamanlı çalışma yönetmeliği için düğmeye basıldı. Hazırlanan yönetmelik taslağına SABAH ulaştı. Çocuğu olan ya da evlat edinen kadın ve erkek memurlar isterlerse 5 yıla kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? Sistem ne zaman devreye girecek? İşte yönetmelik taslağındaki o maddeler...

Milyonlarca memurun uzun zamandır beklediği yarım zamanlı çalışma ile ilgili yönetmelik geliyor ve sistem başlıyor. Annelere çocuğun ilk öğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkı tanıyan düzenleme 2016 yılında devreye girdi. Özel sektörde uygulanan düzenleme yönetmelik hazırlanmadığı için kamuda devreye girmemişti. Nihayet memurların beklediği o yönetmelik için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu konuda bürokratların katıldığı geniş çaplı toplantılar yapıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43'üncü maddesiyle hüküm altına alınan ancak yönetmelik çıkmadığı için uygulanamayan yarım zamanlı çalışma için bir yönetmelik taslağı da hazırlandı.

SABAH'ın ulaştığı yönetmelik taslağında yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ilişkin düzenlemeler yer aldı. İşte detaylar...

Düzenlemeden kimler yararlanacak?

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması ya da bir çocuğu evlat edinmesi, çocuğunun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması, kadro unvanının yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması gerekecek.

Yarım zamanlı çalışmanın bir süresi var mı?

Yarım zamanlı çalışma doğum yapan memurun analık izninin (çoğul doğum ya da çocuğun engelli doğması halinde bu izinlerin), eşi doğum yapanın ise babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan süreyi kapsayacak. Memur bu dönemin herhangi bir periyodunda yarım zamanlı çalışmayı talep edebilecek. İsterse 5 isterse 1 yıl yarım zamanlı çalışabilecek. Memur talebi, bir ay öncesinden dilekçe ile kurumuna verecek.

Bu haktan sadece anneler mi yararlanacak?

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmayacak. Babalar da yararlanacak.

İki eş de memur ise birlikte yararlanabilecek mi?

Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından istekleri üzerine her iki eş de faydalanacak. Eşler, bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde yararlanabilecek.

Düzenlemeden önce doğan çocuklar için de geçerli mi?

Memur talebi üzerine, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yarım zamanlı çalışma dönemi içinde bu haktan yararlanabilecek.

Çalışma saatleri nasıl belirlenecek?

Memur, kurumuna verdiği dilekçede çalışma zamanına yönelik tercihini de belirtebilecek. Ancak kararı amiri verecek. Memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Haftalık çalışma süresi, haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek. Günlük çalışma 3 saatten az olamayacak. Memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi, farklı da belirlenebilecek. Yetkili amir, çalışma saatleri ve usulünde, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilecek.

Mali haklar ve ücretler nasıl belirlenecek?

Yarım zamanlı çalışan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunacak.

Yarım zamanlı çalışma nasıl sona erecek?

Memurun yayımlanan yönetmelik eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına yer değiştirme suretiyle veya naklen atanması, kadro unvanının buraya eklenmesi, çocuğunun hayatını kaybetmesi, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, normal zamanlı çalışmaya dönme talebi, çocuğunun ilköğretime başlaması ve çocuğunun ilköğretime başlamaması halinde, ilgili mevzuata göre ilköğretime başlaması gereken dönemin sona ermesi halinde sona erecek.



BAKANLARIN GÖRÜŞÜNE AÇILDI



Yönetmelik taslağı ne durumda?

Yönetmelik taslağı önce Aile Bakanlığı'na geldi. Üzerinde çalışıldıktan sonra bakanların görüşüne açıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak nihai toplantı ile son şekli verilecek ve ardından Kabine'de karara açılacak.

Kapsamın genişlemesi olabilir mi?

Yapılan değerlendirmelerde yararlanacak personel ile ilgili kapsamın genişlemesi görüşü de ortaya çıktı. Özellikle sağlık, polis ve askeri personelinde yararlanması noktasında görüşler değerlendiriliyor.



HANGİ ÜNVANLAR DEVRE DIŞI



Tüm kurumlar: Tüm teşkilatlarda genel idare sınıfındaki sayman, tahsildar ve veznedar, tüm sınıflardaki şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici. Ayrıca yurtdışı teşkilatındaki tüm unvanlar

Dışişleri Bakanlığı: Merkez (yurtdışı) teşkilatında görev yapan genel idare hizmetleri sınıfındaki aday konsolosluk ve ihtisas memuru, aday meslek memuru, ataşe, ataşe yard., başkatip, başkonsolos, başkonsolos yard., birinci sınıf başkonsolos, büyükelçi, büyükelçilik birinci müsteşarı, büyükelçilik müsteşarı, daimi temsilci, daimi temsilci yard., daimi temsilcilik birinci müsteşarı, danışman, elçi, elçi-daimi temsilci yard., elçi-müsteşar, hukuk müşaviri, ikinci katip, konsolos, mahalli katip, maslahatgüzar, muavin konsolos, uzman müşavir, uzman müşavir yardımcısı, üçüncü katip

İçişleri Bakanlığı: Tüm teşkilat ve unvanlar (mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı)

MEB: Tüm teşkilattaki öğretmenler (eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı)

Emniyet: Tüm teşkilat ve unvanlar (emniyet hizmetleri sınıfı)

Jandarma: Tüm teşkilat ve unvanlar (jandarma hizmetleri sınıfı)

Orman Genel Müdürlüğü: Tüm teşkilattaki orman muhafaza memuru (genel idare hizmetleri sınıfı)

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Tüm teşkilat ve unvanlar (sahil güvenlik hizmetleri)

Üniversite hastaneleri: Tüm teşkilat ve unvanlar (sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı)

Belediyeler: Tüm unvan ve sınıflardaki itfaiye ve zabıta teşkilatları.



EVLAT EDİNEN MEMURA İMKÂN



Evlat edinmede çalışma nasıl başlayacak?

Evlat edinme halinde memurun yarım zamanlı çalışma dönemi, evlat edinilen çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönem olacak.

Evlat edinen memur nasıl yararlanacak?

Evlat edinme halinde, çocuğun sağ olması kaydıyla, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun bir çocuğu eşiyle birlikte evlat edinmesi veya bekar ya da evli memurların bir çocuğu münferit olarak evlat edinmesi ya da memur olmayan eşinin bir çocuğu münferit olarak evlat edinmesi şartı bulunuyor.