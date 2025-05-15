Milyonlara yeni gelir

Bu yaz milyonlarca vatandaş için çok hareketli geçecek. Mayıs ayından ağustos sonuna kadar gelirler artacak, maaşlar değişecek, ödemeler yeniden belirlenecek. Peki kim ne alacak? İşte ‘Sıcak Yaz’ın tüm ayrıntıları...

Her yıl olduğu gibi yaz ayları başta emekliler olmak üzere milyonlarca vatandaşın gelirinin arttığı dönemler oluyor. Bu yılın toplu sözleşme yılı olması da yaz aylarının önemini artırıyor. Yapılacak artışlar, ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon sadece emekli ve memurların değil milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak. İşte önümüzdeki 4 ay içinde yaşanacakların detayları...

MAYIS AYI SÖZLEŞME VE PROMOSYON

Bu ay işçiler için hangi gelişme olacak?

Mayıs ayı içinde kamuda çalışan 600 bin işçi için toplu sözleşmelerin tamamlanması bekleniyor. İşçi tarafı günlük en az 1.800 TL ücret, 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 50 ikinci 6 ayı için yüzde 25 artış ve yüzde 10 refah payı istiyor. Kamu tarafının teklifi bekleniyor.

Emeklilerin promosyonu değişecek mi?

Mayıs ayı içinde beklenen bir başka gelişme ise emeklilerin banka promosyonlarının yeniden belirlenmesi. Bankaların SGK ile yeniden sözleşme yapması bekleniyor. Böylece en düşük 8-12 bin lira olan promosyon yükselecek. Özel bankalar şu anda 27 bin liraya kadar çıkmış durumda.

HAZİRAN İKRAMİYE DÖNEMİ

Bu ay kimler ikramiye alacak?

2025 yılın ikinci ikramiyesi bu ay ödenecek. Emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar ile diğer hak sahiplerine Kurban Bayramı öncesi ikramiyeleri ödenecek.

İkramiye kaç lira olarak ödenecek?

Bu yıl 3 bin lira olan ikramiye 4 bin liraya çıkartıldı. Emekliler ikinci ikramiyeyi de 4 bin lira olarak alacak. Dul ve yetimler ise maaş hisse oranına göre ikramiye alacak. Toplam ikramiye 8 bin lirayı bulacak.

Ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. İkramiyeler de bir önceki hafta yani 2-5 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

TEMMUZDA MAAŞLAR ARTACAK



Bu ay kimler maaş zammı alacak?

Temmuz ayında tüm emekliler, kamu çalışanları ve memurlar yılın ikinci artışını alacak. Memur maaş artışıyla birlikte tüm sosyal ödemeler de yükselecek.

AĞUSTOS AYINDA TOPLU SÖZLEŞME VAR



Toplu sözleşme kimler için yapılıyor?

Ağustos ayında yapılacak Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanları ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirleniyor.

Hangi konular belirlenecek?

Öncelikle memurlar ve memur emeklilerinin 2026 ile 2027 yıllarında alacakları 4 ayrı zam oranları kesinleşecek. Yine kamu çalışanlarının diğer mali ve sosyal hakları iyileştirilecek. Ayrıca diğer haklarla ilgili talepler masaya gelecek.



MEMUR ARTIŞI HERKESİ ETKİLEYECEK



Temmuzda memur maaş artışı ile hangi gelirler artacak?

Memur maaş katsayısındaki artış oranı sosyal ödemeler, kıdem tazminatı, destek ödemeleri gibi birçok kalemi de artıracak.

Yeni ödemeler kaç lira olacak?

Temmuz memur maaş artış tahminine göre yeni ödeme rakamları şöyle olacak:

65 YAŞ AYLIĞI: 4 bin 664 lira aylık 5 bin 443 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 345 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 518 liraya yükselecek.

EVDE BAKIM AYLIĞI: 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği memur zammıyla 11 bin 817 lira seviyesine gelecek.

AİLE YARDIMI: Artış yüzde 16.71 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 301 liradan 2 bin 686 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 506.28 liradan 590.88 liraya, 6 yaş üstü için 253.14 liradan 295.44 liraya yükselecek.

Kıdem tazminatı tavanı kaç lira olacak?

Halen tazminat tavanı 46 bin 655 lira. Yeni tavan temmuz artışı 16.71 olursa 54 bin 451 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 54 bin 38 lira kıdem tazminatı ödenecek.