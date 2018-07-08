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ERHAN AFYONCU
08 Temmuz 2018, Pazar ERHAN AFYONCU

Cülus şenlikleri

ŞEHİRDE tellallar dolaştırılarak ve toplar atılmak suretiyle yeni padişahın haberi halkına duyurulur, memleketin diğer bölgelerine de bu hususta fermanlar gönderilirdi. Telgrafın Osmanlılar tarafından da kullanılmaya başlanmasıyla birlikte cülus bildiriminde bu araçtan istifade edilmeye başlanmıştır. Bu haberle birlikte başta İstanbul olmak üzere imparatorluğun her tarafında büyük şenlikler düzenlenirdi. II. Mahmud döneminden itibaren şehirde donanma ve şehrâyinler tertiplenerek padişahın cülus yıldönümleri kutlanmaya başlandı. Sultan Abdülaziz döneminin hemen başlarından itibaren cülus yıldönümü, 'nda tertiplenen törenlerle resmen kutlanmaya başlandı. II. Abdülhamid'in 25. cülus yıldönümünde ise imparatorluğun her tarafı saat kuleleriyle süslendi.

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