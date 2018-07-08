ERHAN AFYONCU

FATIH'IN ölümünden sonra asker ayaklanarak, İstanbul'u yağmalayıp, Şehzade Cem taraftarlarını öldürmüşlerdi. Şehzade Bâyezid taraftarları, yeni hükümdar gelene kadar tahta vekâleten İstanbul'da bulunan oğlu Şehzâde Korkud'u çıkarıp, sokaklarda dolaştırdılar. Şehzade Cem'e giden ulak yolda Şehzâde Bâyezid'in kayınpederi olan Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından yakalanarak öldürüldü. Ulağın öldürülmesi, bulunduğu yer itibariyle İstanbul'a daha yakın olan Cem Sultan'ın babasının ölümünü haber alıp, bir an önce payitahta gelmesine engel oldu. Babasının ölümünü haber aldıktan sonra 4 bin kişilik maiyetiyle 9 günlük bir yolculuktan sonra İstanbul'a gelen II. Bâyezid coşkulu bir şekilde karşılandı. II. Bâyezid karaya çıktıktan sonra matem elbisesiyle askerlere paralar dağıtarak, İstanbul'a girdi. Esnaf ve şehir ileri gelenleri yeni padişahın atının ayakları altına kıymetli halılar ve kumaşlar sermişler, tabak tabak altın ve gümüş dökmüşlerdi. Yeni Saray'a (Topkapı) kadar bu şekilde gelen padişahı sarayın giriş kapısı olan Bâb-ı Hümâyun'un önünde yeniçeriler bekliyordu. 20 Mayıs 1481'de toplanan Divân-ı Hümâyun'da II. Bâyezid Şehzâde Korkud'dan tahtı resmen devraldı.