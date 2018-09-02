ERHAN AFYONCU

Osmanlı 629 yıl önce I. Kosova Savaşı ile Sırpları tarih sahnesinden sildi. Ancak Sultan I. Murad bu savaşta şehit düştü. Partizan-Beşiktaş maçında Sırp taraftarlar Sultan Murad aleyhine hakaret içerikli tezahüratlar yaptı. Beşiktaş ise Partizan’ı kupadan eleyerek Sırplar’a gereken cevabı verdi

Osmanlılar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Sırplar'ı yendiler, ancak hükümdarları I. Murad'ı kaybettiler. Partizan- Beşiktaş arasında Avrupa Ligi'nde gruplara kalma öncesi yapılan maçta Sırp taraftarlar Sultan Murad'ın şehid edilmesini gündeme getirererek hakaret içerikli tezahürat yaptı.

Beşiktaş 1-1 biten ilk maçın ardından İstanbul'daki rövanş'ta Partizan'ı 3-0 yenip Sırplar'a gereken cevabı verdi.

Birinci Murad, babası Orhan Gazi'nin 1362'de ölümünden sonra Osmanlı tahtına geçti. Döneminde Rumeli'de yapılan fetihlerle tarihe Balkan Fatihi olarak geçti. Osmanlı fetihleri karşısında Bosna, Sırp ve Bulgar Kralları ittifak kurdular.

Osmanlılar ise bu ittifaka bazı darbeler vurarak, karşılarındaki cepheyi küçülttüler.



ŞEHİD HÜKÜMDAR

15 Haziran 1389'da meydana gelen Kosova sahrasındaki savaşta Osmanlılar, büyük bir zafer kazandılar.

Birinci Kosova zaferi neticesinde Balkanlar'da Osmanlılar'a karşı direnebilecek bir kuvvet kalmadı.

Sırp Prensi Lazar da muharebede ölmüştü. Düşmanın bozguna uğrayıp kaçmasından sonra, büyük bir zafer kazanmış olan Birinci Murad harp sahasını dolaşmaya başlamıştı.

Zafer için Allah'a şükrediyordu. Bu sırada savaşta yaralanmış olan Miloş Obiliç, sultana itaat edeceğini söyleyerek hükümdarın yanına geldi. Bir hançerle Murad Hüdavendigâr'a saldıran Miloş Obiliç, hükümdarı kalbinden yaraladı. Saldırgan, hükümdarın etrafındaki adamlar tarafından hemen öldürüldü.

Birinci Murad'ın yaralandığı yerde bir çadır kurularak hükümdar tedavi altına alındı. Ancak yarası ağırdı. Sultanın şehid olmasından sonra Yıldırım hükümdar ilan edildi.



SIRPLAR HİÇ UNUTMADI

Sırplar, Birinci Kosova Muharebesi'ni hiç unutmadıklarını 1989'da gösterdiler. Miloseviç iktidara geldikten bir süre sonra, Osmanlı- Sırp Kosova Savaşı'nın 600. yıldönümü için 1989'da Kosova'da büyük bir miting düzenleyerek hainler yüzünden yenildikleri bu savaşın intikamını alacağını söyleyerek Müslüman katliamı için kapıyı aralamıştı.