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ERHAN AFYONCU
02 Eylül 2018, Pazar ERHAN AFYONCU

Rumeli Türkleri’nin kutsal ziyaretgâhı

KOSOVA sahrasında 'ın iç organlarının gömüldüğü türbe zamanla için kutsal bir ziyaretgâh hâline geldi. Sultan Murad Meşhedi, yani şehidliği diye anıldı. Osmanlı padişahları Rumeli fatihi hükümdarlarının türbesine büyük önem verdiler. Sultan İkinci Abdülhamid türbenin yanına ziyarete gelenler için bir misafirhane yaptırdı.
Türbe Osmanlı döneminde Sultan Reşad'ın bölgeyi ziyareti sırasında elden geçirilerek, tamir edilmişti.
Kosova olaylarından sonra Birleşmiş Milletler bayrağı altında bölgede barışı sağlamaya giden Türk Taburu, Sultan Murad Türbesi'ni restore etti.
Sultan Murad Türbesi'nin yanısıra Kosova Sahrası'ndaki bir diğer önemli ziyaretgâh Osmanlı Ordusu'nun bayraktarı Gazi Mestan Türbesi'dir.
Kosova'yı kaybetmelerine rağmen Birinci Murad'ı şehid etmeleriyle övünen Sırplar, Sultan Murad Türbesi'nin bahçesine Miloş Obiliç'in, anıtını dikmek için yıllarca uğraştılar.
Ancak bölgedeki Müslümanlar, Sırplar'ın bu teşebbüslerini engellediler.
Sırplar da Miloş'un anıtını Kosova Sahrası'nın başka bir yerine diktiler.

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