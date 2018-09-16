ERHAN AFYONCU

Hepimiz okul hayatımızda bir numara taşıyan sınıfta okuduk. 1A, 5C, 9H gibi. Aslında sınıf numaralarını Türk tarihindeki önemli bilim adamlarının ismine çevirip, bunu bir öğretim vasıtası olarak kullanabiliriz. Nitekim eğitim hayatımıza birçok konuda öncülük eden Kalem Vakfı Okulları yıllardır sınıflarına "Farabi, Birunî, Ali Kuşçu, Gevher Nesibe" gibi Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinin isimlerini veriyor. Böylece hem o sınıfta okuyan öğrenciler hem de başka sınıflardaki talebeler bu isimlerin kim olduğunu öğreniyor. Bu uygulamayı Türkiye'ye yayarsak bu sayede tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin isimlerini öğreterek yaşatmış oluruz. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve liseleri üç kategoriye ayırıp yapacağı isim listelerini her okulda sınıflara koydurabilir. Böylece sınıf isimleri birer öğretim aracı haline gelir. Burada dikkat etmemiz gereken sınıf isimlerinde öncelikli olarak "Kaşgarlı Mahmud, Farabi, Biruni, İbn Sina, Yunus Emre, Mevlana, Kâtip Çelebi, Gevher Nesibe, İbrahim Müteferrika, Ali Kuşçu, Dede Korkut, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu, Baki, Fuzuli, Piri Reis, Evliya Çelebi, Mimar Sinan" gibi tarihimizdeki önemli bilim adamlarının ve sanatkârlarımızın isimlerini kullanmak. Bu teklifimiz uygulamaya geçerse çok müspet neticeleri olacaktır.