ERHAN AFYONCU

Mahir Aydın tarafından yayınlanan Mehmed Tevfik Paşa'nın 25 Şubat 1902 tarihli yazısında vali bu hadise karşısındaki hislerini şöyle özetler: "Olayın başından beri, Osmanlı Hükümeti'ni sorumluluk altında bırakmamak için, geceli gündüzlü çalıştık. Devamlı bir şekilde, resmi memurları ve hafiyeleri görevlendirerek, araştırmalarda bulunduk ve bilgi topladık. Hatta Bulgaristan ve Şarki Rumeli'ye özel adamlar göndererek, incelemeler yaptırdık. Gerek Amerikan Konsolosluğu ve gerekse Osmanlı Hükümeti aleyhindeki yakıştırmalara kapılmağa eğilimli olan buradaki Protestan misyonerler ile diğer yabancıların, iyi niyet ve gayretimizden emin olmalarını sağladık. Bu konuya, gücümüz yettiği kadar çalıştık ve bütün bunlar sonuçsuz kalmamıştır. Şimdiye kadar Dahiliye Nezareti'ne gönderdiğim yazılar dikkate alındığında, bu gerçek, açık bir şekilde ortaya çıkacaktır".





Selanik'te Osmanlı askerleri.