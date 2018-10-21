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ERHAN AFYONCU
21 Ekim 2018, Pazar ERHAN AFYONCU

Vehhabîlik

Vehhabîlik, Abdülvehhab oğlu Muhammed'in düşünceleri çevresinde oluşan dini-siyasi harekettir. Bu harekete dışarıdan bakanlar Vehhabîlik derken, taraftarları kendilerine Muvahhidun, yani tevhidciler derler. Hanbeli mezhebini İbn-i Teymiyye yorumuna göre takip ederler. Günümüzde Suudî Arabistan'ın resmi mezhebidir. Vehhabîliğin en belirgin özellikleri, Kur'an ayetlerinin mecazi manalarına yaklaşmamak, kendilerinden olmayanları kâfir ilan etmektir. Türbe ve mezar yapmak camileri süslemek tütün ve kahve içmek, makam, yani musiki ile ezan okumak, tespih çekmek, mevlit okutmak, adak adamak ve benzeri şeyler bid'attır. Yani Hazreti Muhammed'den sonra icat edilmiştir, bunlardan şiddetle kaçınılmalıdır. Vehhabîlerin görevi bid'atlerle mücadeledir.

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