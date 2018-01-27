FAHRETTİN ALTUN

Afrin operasyonu bütün hızıyla sürüyor. Afrin yedi farklı noktadan kıskaca alınmış durumda.

Günden güne PKK/YPG yıpratılıyor, ÖSO ilerliyor. Afrin özgürleştirildiğinde PKK'ya ve onun destekçilerine büyük bir darbe vurulmuş, terör koridoru projesi önemli oranda zayıflatılmış olacak.

Sahada hareketlilik sürerken öte yandan Batı'da dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Zeytin Dalı Harekâtı'ndan sonra şaşırtıcı biçimde Batı medyasında PKK ve PYD'nin aynı örgütler olduğu tezi işlenmeye başlandı. YPG'nin kıyımlarına, insan hakları ihlallerine atıflar yapılır oldu. Örneğin Almanya'nın Focus dergisi. Birkaç gün önce dergi PKK ile Afrin'deki PYD'nin farklı örgütler olmadığını, sadece farklı isimlerle anıldıklarını yazdı. Dahası Batılı devletleri de bu gerçeği görmezden geldikleri için de eleştirdi. Focus dergisi bu bilgiyi Alman iç istihbarat raporlarına dayandırarak verdiğini de belirtti. "Aynı militanlar hem PYD hem de PKK için savaşıyor. Türkiye sınırında terörist, Suriye'de ise müttefik olarak görülüyorlar." Dergide bir PKK'lı teröristin ifadesine de yer verilmiş. Bakın ne demiş PKK'lı terörist:

"Ben bazen PKK bazen YPG bazen de PJAK militanıyım. Ama ismin bir önemi yok. Hepsi de PKK'ya bağlı..." Evet aynen öyle. İşte tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ancak bunun anlaşılabilmesi için belli ki sert güce ihtiyaç varmış! Yukarıdaki satırları okurken bu derginin son dönemde Batı'daki Erdoğan karşıtlığına ziyadesiyle hizmet etmiş bir yayın organı olduğunu da göz ardı etmeyin lütfen!

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