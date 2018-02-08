FAHRETTİN ALTUN

Dünyada işler değişiyor.

Her şeyden önce yaşadığımız dünya günden güne Doğululaşıyor.

Çin yükseliyor, ABD geriliyor.

Vekil savaşları niceliksel olarak artsa da etkileri zayıflıyor.

Asiller daha fazla devreye giriyor. Kuvvetle muhtemeldir ki önümüzdeki döneme damgasını vuracak olan büyük güçler arasındaki savaşlar olacak.

Örgütler değil, devletler devreye girecek.

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