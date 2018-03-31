FAHRETTİN ALTUN

Afrin operasyonu başladığında şunu söylemiştik. "Bu operasyon sadece Türkiye'nin terörle mücadelesine olumlu katkı yapmayacak, aynı zamanda Suriye'de dengelerin yeni baştan kurulması sonucunu getirecek." Nitekim öyle oldu. Afrin zaferinin ardından Suriye sahasında etkin olan bütün aktörler pozisyonlarını yeniden gözden geçirdi, geçirmeye devam ediyor.

Elbette bu süreçte en fazla dikkat çeken, üzerinde durulması gereken aktör ABD. Bizler, genellikle Türkiye'nin hassasiyetlerine binaen ABD'nin YPG'ye yönelik tavrının ne olacağını, özellikle Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin nasıl bir tutum takınacağını tartışıyoruz. Fakat Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği başarılı sınır ötesi harekâtlar ve sahip olduğu kararlı tutum ABD'yi Suriye krizine bakış açısını gözden geçirmeye zorluyor.

Tam da bu ortamda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı "Suriye'den çekileceğiz" açıklaması son derece kritik. Her ne kadar Trump Washington'da ciddi bir direnç ve kuşatmayla karşı karşıya kalsa da başkanlık yarışına girdiği günden itibaren sözünü verdiği adımları bir bir atıyor. Trump'ın bu sözü de başkanlık koltuğuna oturmadan önce savunduğu dış politika çizgisine de uygun bir adım.

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