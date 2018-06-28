FAHRETTİN ALTUN

24 Haziran seçimlerinde bir kere daha tescillendi ki büyük Türkiye'nin büyük lideri R. Tayyip Erdoğan'dır. Bu seçimlerin asıl mesajı budur. Milletimiz hem içeriye, hem dışarıya "Erdoğan bizim liderimizdir" mesajını vermiştir.

Bu seçimler bir başka şeyi daha tescillemiştir. Muhalefet cenahının siyasal acziyeti... Muhalefet cenahı bu acziyet hali dolayısıyla seçim sürecinde şekilden şekle girmiştir. Yine bu süreçte muhalefet, kamuoyunun önüne tutarsız politika önerileri ve söylemlerle çıkmıştır. İkincisi muhalefette yer alan aktörler kendi aralarında gizli kapaklı işbirlikleri içine girmişler ve bu işbirliklerini kendi tabanlarına açıklamakta dahi zorlanmışlardır.

Gelgelelim seçim sonuçları muhalefet cenahının bu tutarsızlıklarını da, girdikleri gizli kapaklı işbirliklerini de yüzlerine vurmuştur. Bundan böyle muhalefette yer alan siyasi aktörler ne parçası oldukları ittifakları gizleyebilirler, ne de siyasal pozisyon almadan, kendilerini bir siyasi çizgiye oturtmadan hareket edebilirler.

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