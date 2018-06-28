FAHRETTİN ALTUN

24 Haziran seçimlerinde bir kere daha tescillendi ki büyük Türkiye'nin büyük lideri R. Tayyip Erdoğan'dır. Bu seçimlerin asıl mesajı budur. Milletimiz hem içeriye, hem dışarıya "Erdoğan bizim liderimizdir" mesajını vermiştir.***
Bu seçimler bir başka şeyi daha tescillemiştir. Muhalefet cenahının siyasal acziyeti... Muhalefet cenahı bu acziyet hali dolayısıyla seçim sürecinde şekilden şekle girmiştir. Yine bu süreçte muhalefet, kamuoyunun önüne tutarsız politika önerileri ve söylemlerle çıkmıştır. İkincisi muhalefette yer alan aktörler kendi aralarında gizli kapaklı işbirlikleri içine girmişler ve bu işbirliklerini kendi tabanlarına açıklamakta dahi zorlanmışlardır.
Gelgelelim seçim sonuçları muhalefet cenahının bu tutarsızlıklarını da, girdikleri gizli kapaklı işbirliklerini de yüzlerine vurmuştur. Bundan böyle muhalefette yer alan siyasi aktörler ne parçası oldukları ittifakları gizleyebilirler, ne de siyasal pozisyon almadan, kendilerini bir siyasi çizgiye oturtmadan hareket edebilirler.
Her şeyden önce CHP
'nin HDP
ile yaptığı ittifak bütün boyutlarıyla ifşa olmuştur. Seçim sonuçları gösterdi ki CHP ve HDP kirli bir siyasi mühendisliğin parçası oldular. Meclis seçimlerinde CHP HDP'ye destek verdi ve HDP'nin barajı aşmasını sağladı. HDP'nin parlamentodaki varlığı bugüne dek sadece PKK
'nın işine yaradı. HDP, sivil siyasete değil, şiddete, teröre hizmet etti. Bu sorunlu bakiye ortada olmasına rağmen CHP, sırf Erdoğan düşmanlığı dolayısıyla HDP'nin önünü açtı.
HDP, PKK'nın siyasi kolu ve onun güdümünde hareket eden bir yapı. Talimatları Kandil'den alan, hiçbir kritik meselede kendi bağımsız görüşünü ortaya koyamayan bir oluşum. Bu oluşum, devletin terörle mücadeledeki başarısına bağlı olarak güç kaybetti. Kaybetmeye de devam ediyor. Ne var ki CHP buna izin vermemek için çabalıyor. HDP'nin öteden beri en fazla oy aldığı bazı illerimize bakalım. HDP'nin bu illerde oyları düşüyor.
7 Haziran seçimlerinden HDP'nin oyu Bitlis'te %18, Muş'ta %17, Ağrı ve Hakkâri'de %16, Diyarbakır, Van ve Şırnak'ta %15, Mardin ve Siirt'te %14, Iğdır'da %12, Batman'da %10 düştü. Öte yandan HDP daha önce doğru dürüst oy alamadığı 64 ilde CHP'nin katkısıyla oylarını artırdı.***
İfade ettiğim gibi 24 Haziran seçim sonuçlarının Türkiye siyaset sahnesine taşıdığı diğer bir mesele de muhalefet cenahındaki iktidar mücadelesidir. Bu çetin bir mücadele olacak. Hem partiler arasında hem de partilerin kendi içinde. Bunlar arasında şimdilik en dikkat çekici olan CHP içinde cereyan etmekte olan iktidar mücadelesi.
Seçim sonrasında Muharrem İnce
kameralar karşısına geçti ve CHP'nin 40 yıldır başaramadığını kendisinin başardığını iddia etti. Siyasetten geri adım atmayacağını, CHP genel başkanlığı için yarışacağını ima eden İnce, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajında da 81 ilde miting yaparak arkasına aldığı rüzgârı büyütmeye çalışacağını belirtti. Kılıçdaroğlu
ise beklendiği üzere İnce'ye kapıları kapattı. İnce'nin beklenen başarıyı elde edemediğini, koltuk sevdası içinde olanların partisinde yeri olmadığını ifade etti.
Bu söz düellosu devam ederken CHP alttan alta kaynamaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu yaklaşan yerel seçimleri gerekçe göstererek parti içinde kendi lehine bir dayanışma ortamı oluşturmak istiyor. İnce ise CHP içindeki iktidar mücadelesini Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerden sonraya erteler ise o takdirde yakaladığı havanın dağılacağının farkında. Bu noktadan itibaren İnce'nin elinde tek bir seçenek var. O da bir an önce harekete geçmek ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi başarısızlıklarını, girdiği kirli ilişki ve ittifakları açık etmek, kendi CHP vizyonunu kamuoyu önünde tartışmak.
Bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna daha önce ilan ettiği yönetim modeline uygun bir yapılanma oluşturuyor ve yeni dönem için hazırlıklarını var gücüyle sürdürüyor...