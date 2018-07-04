FAHRETTİN ALTUN

Bitmedi elbette. Mesafe aldık. Alıyoruz.

Ancak hâlâ bitmiş bir mücadeleden bahsetmiyoruz, bahsedemiyoruz.

Fetullahçı Terör Örgütü çözülmeye devam ediyor. Önemli bilgiler, belgeler ve bağlantılar elde ediliyor. Bu bilgiler ortaya çıktıkça bu terör örgütünün devletin bekası, milli birlik ve bütünlüğümüz için ne denli büyük bir tehdit olduğu daha net anlaşılıyor.

Daha yenilerde Adil Öksüz'ün peşine düşen ekibin başındaki ismin FETÖ mensubu olduğunu öğrendik. Bu bile tek başına bu örgüte karşı neden teyakkuz halinde olmamız gerektiğini ortaya koyuyor.

Zaman zaman altını çizdiğim, 24 Haziran seçimlerinden sonra ise artık çok daha önemli hale geldiğine inandığım iki hususu hatırlatmak istiyorum.

***

***