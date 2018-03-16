?Show TV'deki 'Çukur', sadece işim gereği değil, keyif aldığım için izlediğim üç-dört diziden biri.

Ancak bu pazartesi 'Çukur'un karşısına çok dişli bir rakip çıkacak. Atv'nin büyük merakla beklenen dizisi '8. Gün', pazartesi akşamı gala yapacak. Ne yalan söyleyeyim, bu sezon izlediğim en etkileyici, en merak uyandıran fragmanlar '8. Gün'den geldi. Dizinin kadrosu da müthiş. Burcu Biricik, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Gökçe Yanardağ ve Sermet Yeşil'in rol aldığı dizinin yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar yapıyor. '8. Gün'ün senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır üstleniyor.

Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken annesinin ölümüyle tüm hayatı tersine dönen bir kadının hikayesini anlatan '8. Gün', sürprizlerle dolu senaryosu ve hiç bitmeyen yüksek temposuyla bu yılın en iddialı yapımlarından biri olacağa benziyor.

Geçenlerde, dizinin oyuncularından sevgili Cem Davran ile ayak üstü sohbet etme imkanı buldum. "Çok yorucu, zor ama bir o kadar da keyifli bir iş. Konuyu kavramak, karakterin içine girmek için teksti öyle bir-iki defa okumak yetmiyor" dedi.

Anladığım kadarıyla 'Çukur' ile '8.

Gün'ün tarzı birbirine benziyor. İki dizinin hedef kitlesi de aynı gibi. '8. Gün'; 'Çukur'un izleyicisini çalarsa hiç şaşırmayacağım.