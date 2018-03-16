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YÜKSEL AYTUĞ
16 Mart 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Kahraman kadın pilot

Ne ilginç bir rastlantı, ne kadar ironik bir kesişmeydi. Eski F16 pilotu Melike Kuvvet'i o elim uçak kazasında 10 pırıl pırıl hemcinsi ile beraber göklere uğurladığımız hafta, Star'ın dizisi 'Börü'de bir kadın savaş pilotunun trajik hikayesini izledik.
Arkadaşlarını kıskacından kurtarmak ve telsiz haberleşmesini kesintiye uğratan jammer'dan kurtulmak için yaralı halde tepeye ulaşan özel harekat polisi, havadaki kadın F16 pilotu Gökçe ile temas kurmayı başardı. Peşinde 40'a yakın terörist vardı. Ağır yaralıydı ve ölmek üzereydi.
Kendini ölüme hazırlarken bir hayal kurdu. Paralel bir evrende pilot Gökçe ile kahve içecek, ona aşık olacaktı.
Sonra pilota bombardıman için koordinatları verdi. Bulunduğu Abbas Tepe'yi işaretlemişti. , gözyaşları içinde bombayı bıraktı...
Bunlar; bizim dizilerde, filmlerde izlediğimiz kahramanlık hikayeleri. Kim bilir şu anda Afrin'de niceleri yaşanıyordur... Allah, cümlesine 'Kuvvet' versin...

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