"Şu anda et sotenin kokusunu alıyorsunuz herhalde..." (Vahe Kılıçarslan, Star'da yayınlanan 'Evdeki Mutluluk' programında lezzetli yemeğin cazibesine öyle kapılmış ki, televizyonun koku iletmediğini unutmuş.)
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