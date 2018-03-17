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YÜKSEL AYTUĞ
17 Mart 2018, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Gaf kürsüsü

"Şu anda et sotenin kokusunu alıyorsunuz herhalde..." (, Star'da yayınlanan 'Evdeki Mutluluk' programında lezzetli yemeğin cazibesine öyle kapılmış ki, televizyonun koku iletmediğini unutmuş.)

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