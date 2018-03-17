Okurumuz Bayram Altıntoprak'tan TRT'de pazar sabahları yayınlanan kovboy filmlerine ilginç bir tepki geldi. Katılıp katılmamak size kalmış. Ama Yakından Kumanda her fikir ve görüşe platform oluşturduğu için yayınlamakta fayda görüyorum: 'Son zamanlarda ABD'nin bize Kızılderili muamelesi yaptığı bir dönemde, ABD emperyalizmi ve yayılmacılığını işleyen, yerli halkları katlederek yerinden yurdundan etmesini, ambalajlı kağıda paketlemesini ve kamerayı ters çevirerek bütün dünyaya yutturmasını senelerce izledik. Artık Türkiye aynı Türkiye değil, halkı da o halk değil. TRT 1 hâlâ neden bu bayat kovboy filmlerini pazar sabahları göstermekte ısrar eder, anlayabilmiş değilim. Mesaj vermek için ABD Büyükelçiliği'nin önündeki sokak adı bile değiştiriliyor. Denilebilir ki; bütün kanallarda ABD film ve dizileri oynuyor ve izleniyor. Ama kovboy filmlerinin bir misyonu vardı. Masumları düşmanlaştırıp öldürüyor ve sonra da kendilerini kahraman ilan ediyorlardı. Artık bu duruma son verilmelidir. TRT bu hassasiyeti göstermelidir.'