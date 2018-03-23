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YÜKSEL AYTUĞ
23 Mart 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Beyaz da bal gibi faka bastı!

Herkes piyasayı milyonlarca lira dolandırarak sırra kadem basan Çiftlikbank'çıları konuşuyor.
üzerinden doğal ürünler pazarlama bahanesiyle para toplayan sahtekarlar pek çok kişinin başını yaktı. Bunlar arasında bir de televizyon şovmeni var: ... Beyaz da programında Çiftlikbank ürünlerinin reklamını yapmış ve özellikle de doğal olduğunu öne sürdüğü ballarını 'ballandıra ballandıra' anlatmıştı.
Aklıma yıllar önce ünlü Yeşilçam oyuncularının ip gibi yan yana dizilerek yaptıkları Banker Kastelli reklamı geldi.
Yıllar geçiyor ama bir türlü akıllanmıyoruz.
20 yıllık şovmen, güven sembolü Beyaz'ımız da taca çıkarsa, millet ne yapsın?

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