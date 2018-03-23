Furkan Kızılay'ın ('Havuç'), 'Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümlerinde oynamamasının sebebini az çok tahmin edebiliyordum.

Yanılmamışım. Furkan, geçen hafta sebebi açıklarken, "Havuç'tan başka roller de oynayabileceğimi göstermek istedim" demiş. Genç adamın fikrine ve tercihine saygı duymakla beraber, ona 'vefa' kavramını da hatırlatmak isterim.

Setteki ilk günlerini hatırlıyorum. Tamer Karadağlı'yı ikinci bir baba, daha da önemlisi en büyük idolü olarak benimsemişti.

Tamer Karadağlı, onun ev ödevlerine kadar hemen her şeyiyle ilgileniyordu.

Tıpkı setteki diğer ağabey ve ablaları gibi. Furkan, 'Havuç' olarak büyüdü, ekrana kök saldı. Ama yıllar sonra istisnasız tüm ekip aynı karakterlerle ekrana dönerken, o tercihini başka bir diziden yana kullandı.

Ben olsam, beni var edenlere vefa borcumu ödemek için bir kez daha 'Havuç' olmayı kabul ederdim.

Ayrıca Furkan'ın söylediği "Havuç'tan başka roller de oynayabileceğimi göstermek istedim" sözünden, diğer oyuncular alınabilir. Ne yani? Onlar başka rolde oynayamayacaklarını bildikleri için mi yeniden 'Çocuklar Duymasın' setine koştular?