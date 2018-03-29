Apartmanın güvenlik kamerasına yakalanan 'pizzaya tüküren kurye' haberi hepimizin midesini bulandırdı.

Merak ettiğim iki konu var: Birincisi, bu arkadaş için bir tıbbi araştırma ve hukuki kovuşturma başlatıldı mı ve ne ceza isteniyor? Öyle ya, o kuryenin AIDS gibi ölümcül bir hastalık virüsü taşımadığı ne malum!

İkinci merak ettiğim konu, bu görüntünün hazır yemek sektörünün toplam cirosunu nasıl etkilediği... Zira bir kurye, tek başına sektörün köküne kibrit suyu dökmeye kalktı.

Kişisel tahminime gelince...

Satışlar zerre etkilenmez. "Ben AIDS'liyim" diyen sokak kadınına "Atın ölümü arpadan olsun.

Türk'e bir şey olmaz" diyenlerin ülkesinde kim, neden endişe etsin ki...