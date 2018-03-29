Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Pizza satışları düşer mi?
YÜKSEL AYTUĞ
29 Mart 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Pizza satışları düşer mi?

Apartmanın güvenlik kamerasına yakalanan 'ya tüküren kurye' haberi hepimizin midesini bulandırdı.
Merak ettiğim iki konu var: Birincisi, bu arkadaş için bir tıbbi araştırma ve hukuki kovuşturma başlatıldı mı ve ne ceza isteniyor? Öyle ya, o kuryenin AIDS gibi ölümcül bir hastalık virüsü taşımadığı ne malum!
İkinci merak ettiğim konu, bu görüntünün hazır yemek sektörünün toplam cirosunu nasıl etkilediği... Zira bir kurye, tek başına sektörün köküne kibrit suyu dökmeye kalktı.
Kişisel tahminime gelince...
Satışlar zerre etkilenmez. "Ben AIDS'liyim" diyen sokak kadınına "Atın ölümü arpadan olsun.
Türk'e bir şey olmaz" diyenlerin ülkesinde kim, neden endişe etsin ki...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN