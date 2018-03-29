Afrin harekatı ile birlikte haber kanallarının neredeyse tümü, bültenlerini 'sınırın sıfır noktasından' sunmaya başladılar. Kanalların 'haberi yerinden bildirme' hassasiyetini takdir ediyorum. Ancak 'yerinden bildireyim' derken, bazen ortaya son derece tuhaf görüntüler de çıkıyor. Zira bültendeki tüm haberler, harekatla ilgili olmuyor.

Örneğin, salı günü saat 16.15 sularında TGRT Haber sunucusu, bülteni Hatay Hassa'daki sınır boyundan sunuyordu.

Harekat haberleri bitti, sıra günün diğer gelişmelerine geldi. Sunucu kızımız, Samsun'daki leylek ormanına dişi leyleklerin gelmeye başladığını anlatmaya başladı.

Sunucunun üzerinde çelik yelek, altta 'TGRT Haber sınır hattında' yazısı, dilinde leylek haberi...

Böylesini başka hiçbir ülkede göremezsiniz.