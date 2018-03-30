Günlerdir bu köşede yazmayı planladığım ama bir türlü fırsat bulamadığım konuyu bilinçli bir işadamının ağzından da duyunca hemen klavyenin başına geçtim.

MAG Şirketler Grubu Kurucusu Can Çavuşoğlu, oyuncak silahların gelecek kuşakları şekillendirdiğini belirtip "Oyuncak silaha hayır" diyerek yeni bir kampanyanın öncüsü oldu. Çavuşoğlu, "Çocuklarımız bu tür oyuncaklardan ister istemez olumsuz etkileniyor. Çocuklarımıza sevgi, saygı, şefkati aşılamamız gerekirken, oyuncak silahlar ne yazık ki bu durumların tersinde bir algı oluşturuyor.

Çocuklarımızın bilinçaltına, bu tehlikeli oyuncaklar ile şiddeti ister istemez yerleştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür oyuncakların, sektörün bel kemiğini oluşturduğunu biliyorum.

Yani işin ticari cazibesinin farkındayım.

Ama artık hepimizin fedakarlıkta bulunma, taşın altına elini koyma vakti geldi de geçiyor.

Oyuncak üreticileri, ebeveynlerden önce davranıp aralarında bir prensip kararı alarak bu tür oyuncakların üretimine son vermeli. Sadece oyuncaklar mı? Şiddet içeren tüm bilgisayar oyunlarının musluğu, hiçbir yasaklamaya ihtiyaç duyulmadan, önce üreticileri tarafından kapatılmalı.

Toplumun geleceğinin kurtarılması, her türlü para biriminden daha değerlidir, kimse unutmasın.