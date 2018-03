İki hafta önce bu sütunlarda Oscar alan ve Oscar adaylığı bulunan filmlerin Digiturk'teki BeIN sinema kanallarında yayınlanacağını duyurmaya çalışmıştım. 'Çalıştım' diyorum, çünkü haber kaynağından gelen eksik enformasyona bir de editör makası eklenince (Aslında hatanın çoğu benim. Mutlaka kontrol etmeliydim) ortaya son derece güdük ve anlamsız bir metin çıkmıştı.

Tabii bu köşenin fahri düzeltmeni sevgili Hıncal Ağabey, sabah erkenden mesajı döşendi, 'Yüksel ne olur haberini bir de sen oku. Bakalım bir şey anlayabilecek misin?' diye. Öyle haklıydı ki...

Gelgelelim BeIN'in sinema kanallarından yayın akışı alabilmek, Cola'nın formülüne ulaşmaktan daha zor. İki hafta boyunca uğraştım ve 'biraz daha' net bir yayın programı elde edebildim. İşte, Hıncal Ağabey gibi bu yıl Oscarlı filmleri sinemalarda izleme fırsatı bulamamış okurlarımı aydınlatacak yeni program:

'Roman J. Israel, Esq.' - 1 adaylık - beIN BOX OFFICE - 4 Nisan itibariyle 'Ferdinand' - 1 adaylık- beIN BOX OFFICE - 11 Nisan itibariyle 'Molly's Game' - 1 adaylık- beIN BOX OFFICE - 10 Nisan itibariyle 'Star Wars: Son Jedi' ('Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi') - 4 adaylıkbeIN BOX OFFICE - 2

Nisan itibariyle 'Coco' - beIN BOX OFFICE - 9 Nisan itibariyle 'Muhteşem Showman' ('The Greatest Showman') - 1 adaylık - beIN BOX OFFICE- 18 Nisan itibariyle 'Beni Adınla Çağır' ('Call Me by Your Name') - 1 ödül + 3 adaylık - beIN BOX OFFICE- 23 Mayıs itibariyle 'En Karanlık Saat' ('Darkest Hour') - 2 ödül + 4 adaylık - beIN BOX OFFICE

'Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') - 2 ödül + 5 adaylık - beIN BOX OFFICE - 9 Mayıs itibariyle PEK YAKINDA

'Ben, Tonya' ('I, Tonya') - 1 ödül + 2 adaylık - beIN MOVIES PREMIERE 'Savaştan Sonra' ('Mudbound') - 4 adaylık - beIN MOVIES PREMIERE

'Suyun Sesi' ('The Shape of Water') - 4 ödül + 9 adaylık- beIN BOX OFFICE

'Uğur Böceği' ('Lady Bird') - 5 adaylık- beIN BOX OFFICE

'Phantom Thread' - 1 ödül + 5 adaylık- beIN BOX OFFICE

'Muhteşem Kadın' ('A Fantastic Woman') - 1 ödül- beIN MOVIES PREMIERE

'The Florida Project' - 1 adaylık - beIN MOVIES PREMIERE

NOT: beIN Movies Premiere filmlerine Digiturk 10 ve 11'inci kanallardan, Box Office filmlerine ise Digitürk 201, 202 ve 203 numaralı kanallardan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Digitürk 1'inci kanalda Oscarlı filmler hakkında 24 saat boyunca yayın var.