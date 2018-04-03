İki dizi, iki ayrı kanalda aynı gece gala yaptı. Atv'de 'Masum Değiliz', Kanal D'de 'İnsanlık Suçu' aynı dakikalarda izleyicilerle buluştu.

Son dönem dizilerinde 'vicdan muhasebesi'nin öne çıktığını gözlemliyorum.

İnsanlar işledikleri suçlardan, günahlardan kaçmaya çalışırken, kendilerini daha büyük bir kaosun içinde buluyorlar. Olay yerinden kaçabiliyorlar ama vicdanlarından asla.

Atv'nin 'Masum Değiliz' dizisinde, nişan törenine giden gençler, karıştıkları kavga sonucu bir adamın ölümüne neden oluyorlar.

Suçu örtbas etmek, delilleri ortadan kaldırmak isterken daha büyük bir bataklığın içine çekiliyorlar.

Kanal D'nin 'İnsanlık Suçu'nda ise genç, otomobiliyle bir adama çarparak öldürüyor.

Ama suçu yakın arkadaşı üstleniyor.

Dizilerin isimleri, aslında gelip dayandığımız noktayı anlatmak açısından önemli ipuçları veriyor:

'Masum Değiliz', 'İnsanlık Suçu'... Belli ki hepimiz gibi dizi senaristleri de ellerinde kandil, gözlerinde mendil 'insanlık' arıyorlar.

Eskiden cumartesi deyince akla 'ekran eğlenceleri' gelirdi.

Nereden nereye...