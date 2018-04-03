Bu tür yarışmalarda birinciyi önceden ilan etmek risklidir. Zira seyirci tepkisi günlük, hatta anlıktır. Ancak bu sefer 'Popstar'ın birincisi neredeyse belli gibi: Salih Zülüfoğlu...

Edirneli şarkıcı adayının sesi gerçekten de çok güzel. Belli ki repertuvarı da çok geniş. Anladığım kadarıyla 'her telden' çalıp söyleyebiliyor.

Üstelik son derece eğlenceli bir kişiliği var. Bunu da sahneye yansıtmasını biliyor. Hem hayal gücü geniş, hem doğuştan teatral yeteneklere sahip, hem de sesiyle insanı yüreğinden yakalıyor. Son programda sahneye 'klip taşımayı' düşünmesi bile bunun en somut delili.

(Umarım diğer yarışmacılara da aynı imkan sağlanır.

Yoksa önemli bir haksız rekabete yol açılmış olur) Uzun süredir müzik yarışmalarından 'yıldız' çıkmamıştı. Bakalım Salih bu rüzgarı fırsata çevirebilecek mi?

Ama menajerlere şimdiden tüyo vermek isterim:

Şov dünyası, müthiş potansiyele sahip bir 'ekstra şarkıcısı' kazandı.