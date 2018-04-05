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YÜKSEL AYTUĞ
05 Nisan 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

‘Eşkıya’da türkü resitali

?Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı seyircinin gözünde makbul kılan özelliklerinden biri de her bölümün ayrı bir Türk halk müziği konseri ile bezenmesi.
Zara'nın 'Gönül' karakteri ile diziye dahil olmasından sonra bu özellik daha da belirgin hale geldi.
Bu hafta da Zara'nın, sahnede 'Dostum Yaşar'ın gözünün içine bakarak söylediği 'Dostum Dostum' türküsü ekran başındakileri mest etti. 'Yaşar'ı canlandıran , aynı türküyü 'Yaşar' karakterinin hapiste olduğu bölümde de seslendirmiş ve ekran başındakilere bolca gözyaşı döktürmüştü. 'Yaşar', mekan kapandıktan sonra aldı sazı eline, çıktı sahneye ve bu kez Aşık Mahzuni Şerif'ten 'Mevlam gül diye iki göz vermiş, bilmem ağlasam mı ağlamasam mı?' türküsünü öyle 'yürekten' söyledi ki, adeta pastanın üzerine çilek kondurdu.
Öz müziğimizin ekranlardan yavaş yavaş uzaklaştığı böyle bir dönemde, 'Eşkıya'nın üstlendiği 'Türk halk müziğini koruma ve kollama' misyonunu ayakta alkışlıyorum.

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