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YÜKSEL AYTUĞ
05 Nisan 2018, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

İlle katliam mı lazım?

Gün geçmiyor ki kendiliğinden alev alan yolcu otobüsü haberleri bültenlere düşmesin.
En sonuncusu 'dan geldi.
Bir kez daha yolcular, şoförün soğukkanlılığı sayesinde mutlak bir ölümden kurtuldular.
Daha önce de yazdım. Bir değil, iki değil, 10 değil; bu otobüsler durup dururken neden yanıyor? 10 numara yağ kullanımı mı, yoksa başka bir teknik nedeni mi var? Ama belli ki soran, soruşturan, kovuşturan, peşine düşen yok.
Bu büyük tehlikenin bertaraf edilmesi için de 60 kişinin diri diri yanmasını mı bekleyeceğiz?

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