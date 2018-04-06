Facialara nasıl da alıştık değil mi? Geçen hafta Bayburt'taki 'trafik katliamı', bültenlerde 20 saniyelik haberle geçiştirildi.

Şehirlerarası yolu, menfez inşaatı için 3 metre derinliğinde boydan boya kazmışlar.

Sadece 10 metre önüne 60 santim yüksekliğinde kum döküp üzerine de uydurma bir uyarı levhası bırakmışlar.

Gece olmuş.

Zifiri karanlıkta o ölüm çukuruna önce İranlı aileyi taşıyan araç, sonra da bir minibüs yuvarlanmış.

Bilanço: Sekiz ölü...

İsviçre'de olsa, televizyonlar normal yayınlarını kesip canlı yayına geçerdi. Almanya'da böyle bir ihmal gerçekleşse, televizyonlarda oturum üzerine oturum yapılırdı.

Maazallah, Japonya'da meydana gelse, bir-iki sorumlu yönetici harakiri ile hayatına son verirdi...

Show TV'de 'Çukur' diye bir dizi var, biliyorsunuz.

Binbir türlü kumpas ve entrika ile insanlar tuzağa çekilip öldürülüyor.

Ama o senaristler bile Bayburt'taki kadar vahşi bir 'çukur'u hayal edemezlerdi...