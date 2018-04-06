Facialara nasıl da alıştık değil mi? Geçen hafta Bayburt'taki 'trafik katliamı', bültenlerde 20 saniyelik haberle geçiştirildi.
Şehirlerarası yolu, menfez inşaatı için 3 metre derinliğinde boydan boya kazmışlar.
Sadece 10 metre önüne 60 santim yüksekliğinde kum döküp üzerine de uydurma bir uyarı levhası bırakmışlar.
Gece olmuş.
Zifiri karanlıkta o ölüm çukuruna önce İranlı aileyi taşıyan araç, sonra da bir minibüs yuvarlanmış.
Bilanço: Sekiz ölü...
İsviçre'de olsa, televizyonlar normal yayınlarını kesip canlı yayına geçerdi. Almanya'da böyle bir ihmal gerçekleşse, televizyonlarda oturum üzerine oturum yapılırdı.
Maazallah, Japonya'da meydana gelse, bir-iki sorumlu yönetici harakiri ile hayatına son verirdi...
Show TV'de 'Çukur' diye bir dizi var, biliyorsunuz.
Binbir türlü kumpas ve entrika ile insanlar tuzağa çekilip öldürülüyor.
Ama o senaristler bile Bayburt'taki kadar vahşi bir 'çukur'u hayal edemezlerdi...