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YÜKSEL AYTUĞ
06 Nisan 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

‘Çukur’ dizisi solda sıfır kalır!

Facialara nasıl da alıştık değil mi? Geçen hafta 'taki 'trafik katliamı', bültenlerde 20 saniyelik haberle geçiştirildi.
Şehirlerarası yolu, menfez inşaatı için 3 metre derinliğinde boydan boya kazmışlar.
Sadece 10 metre önüne 60 santim yüksekliğinde kum döküp üzerine de uydurma bir uyarı levhası bırakmışlar.
Gece olmuş.
Zifiri karanlıkta o ölüm çukuruna önce İranlı aileyi taşıyan araç, sonra da bir minibüs yuvarlanmış.
Bilanço: Sekiz ölü...
İsviçre'de olsa, televizyonlar normal yayınlarını kesip canlı yayına geçerdi. 'da böyle bir ihmal gerçekleşse, televizyonlarda oturum üzerine oturum yapılırdı.
Maazallah, Japonya'da meydana gelse, bir-iki sorumlu yönetici harakiri ile hayatına son verirdi...
Show TV'de 'Çukur' diye bir dizi var, biliyorsunuz.
Binbir türlü kumpas ve entrika ile insanlar tuzağa çekilip öldürülüyor.
Ama o senaristler bile Bayburt'taki kadar vahşi bir 'çukur'u hayal edemezlerdi...

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