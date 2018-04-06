Tıpkı reytingler gibi yazılı medyada yer alma oranlarında da gelenek değişmedi. Atv, Mart ayını üç ayrı kategoride de birinci tamamladı.

İnterpress medya araştırma şirketinin derlediği bilgilere göre atv, yazılı basında bu ay bin 410 habere konu olarak ilk sırayı aldı. Yerli diziler kategorisinde de ilk iki sıra atv yapımlarının oldu. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 199 haberle birinci, 'Sen Anlat Karadeniz' ise 189 haberle ikinci sırada yer aldı.

Yaşam-aktüel programları kategorisinde de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', en yakın rakibini üçe katlayarak 102 haberle birinci oldu.