İlker Ayrık'ın sunduğu 'Ben Bilmem Eşim Bilir' yarışmasında eşlerin yemek zorunda kaldıkları acı biberleri bilirsiniz. Demet Akalın, o günlerde bir video paylaşmış ve o biberlerin gerçekte acı olmadığını iddia etmişti. Bu hafta 'Beyaz Show'a Demet Akalın ile beraber konuk olan İlker Ayrık, fırsatı kaçırmadı ve stüdyoya bir çanta dolusu acı biberle geldi. Demet'e bir tanesini uzatıp "Bak bakalım gerçekten acı mıymış, değil miymiş?" diyen Ayrık, bu testin karşılığını fazlasıyla aldı. Hem Demet, hem sunucu Beyaz, hem de stüdyodaki diğer konuklar biberleri ağızlarına atar atmaz feryat etmeye başladılar. Bir süre konuşamayan, yüzleri kıpkırmızı olan stüdyo ahalisinin imdadına ise rejinin gönderdiği ayranlar yetişti. Demet'in ağzına acı biber sürülmesine ise en çok bu aralar koyu bir polemiğe giriştiği İbrahim Tatlıses'in sevindiğini düşünüyorum.