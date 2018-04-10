İpek Tuzcuoğlu'nu, Türk televizyon izleyicisi 'Asmalı Konak' dizisindeki 'Dicle' karakteriyle tanıyıp sevmişti. 'Seymen Ağa'dan olan çocuğunu silah olarak kullanan, her daim 'Bahar' ile 'Seymen'in arasını açmaya çalışan içten pazarlıklı 'yanaşma' karakteri, Tuzcuoğlu'nun kendini sektöre kabul ettirmesini sağlamıştı.

Daha sonra pek çok dizide rol aldı ama 'Dicle efektini' bir başka rolle yaratmakta zorlandı. Çünkü bu karakter adeta üzerine yapışıp kalmıştı.

Son olarak TRT 1'in 'Yalaza' dizisiyle ekrana gelen Tuzcuoğlu, bu kez atv'nin sevilen dizisi 'Aşk ve Mavi'de 'Elmas' olarak karşımıza çıktı. Anadolu'da kullanılan yaygın deyimle yine 'yanaşma' olarak ailenin arasına katıldı. Dizinin çekildiği Ürgüp de 'Asmalı Konak'ın çekildiği mekan olarak Tuzcuoğlu'na yabancı değildi.

Bu iki büyük benzerlik hem Tuzcuoğlu'nun oyununa yansıdı, hem de izleyicinin onu daha ilk sahnelerde benimsemesini sağladı.

Ancak 'Elmas', daha ilk bölümde 'tekin' bir karakter olmadığını gösterdi.

Belli ki onun çevireceği entrikalar ve ortasında yer alacağı komplolar konağı bir hayli sarsacak.

Sözün özü, İpek sonunda yerini buldu.