'Vartolu Sadettin', 'Çukur' dizisinin bana göre en önemli karakteri. Hatta dizinin 'lokomotif karakteri' bile denilebilir.

Bunda senaristlerin hüneri kadar, onu canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in müthiş performansının da rolü büyük.

Ancak son birkaç bölümdür 'Vartolu'nun sert mizacından uzaklaşıp romantik bir liseli havasına bürünmesi karakteri biraz törpülemiş, keyfini kaçırmış gibiydi.

Yazar ekibi de durumun farkına varmış olmalı ki, 'Vartolu'ya eski hüviyetini kazandırmak yani 'intikam meleği' görüntüsüne yeniden kavuşturmak için bir manevraya giriştiler. 'Vartolu', çocukluk aşkı 'Saadet'i yanına alıp 'felekten bir gün çalmak', kelebeğin ömrü kadar bir mutluluk süresi yakalamak için kır evine gitti. Ama 'İdris Baba' ve 'Celasun' onların izini çabucak buldu.

Sevgilisi çaresizce evine geri dönmek zorunda kalırken, 'Vartolu' ondan esirgenen bir günlük mutluluğun üzerine intikam yemini edip yeniden 'Çukur'un başına bela olmaya karar verdi.

Bazen bir romantiği canavara dönüştürmek için 'bir hamle' yeter. Belli ki 'İdris Baba' bunu hesap edemedi.

Bu arada başarılı oyuncu Boncuk Yılmaz, 'Saadet' rolünü son haftalarda o kadar güzel besleyip büyüttü ki, hayran olmamak elde değil.