'Bizim Hikaye', 'dizi kıyım merkezi' gibi çalışan FOX'un ekrana tutunmayı başaran ender yapımlarından. Ayrıca ilk günden beri de ilgi ve keyifle izlediğim birkaç diziden biri. Ancak kaçınılmaz 'zaman aşımı' bu diziyi de etkisi altına almaya başlamıştı. 'Bizim Hikaye', aynı eksende dönüp duran hikayesiyle patinaj yapmaya başlamıştı. Sonunda diziye aranan kan bulundu. Bugüne kadar rol aldığı dizilerle izleyenlerin büyük beğenisini kazanan minik oyuncu Beren Gökyıldız, dizi kadrosuna dahil edildi. Beren'in rol aldığı ilk bölümün fragmanlarını izledim. Müthiş rol yeteneğine ve sevimli hallerine bir kez daha hayran kaldım. 'Bizim Hikaye'ye bu akşamdan itibaren 'Ayşe' karakteri ile dahil olan Beren; son derece afacan, çokça bitirim bir kızı canlandıracak. Bu arada evin küçük oğlu 'Fikret'in de gönlünü çelecek. Altı çocuk ve bir babanın öyküsünü anlatan 'Bizim Hikaye', zaten bu yönüyle küçük izleyicilerin ilgisini çekiyordu. Bu yüzden Beren'in doğru bir hamle olduğuna inanıyorum Bakalım 'Beren dopingi' 'Bizim Hikaye'ye ihtiyaç duyduğu suni teneffüsü sağlayabilecek mi?