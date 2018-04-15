Geçen hafta FOX'un yeni başlayan dizisi 'Bir Mucize Olsun' için, 'Konusunu artık çiğnene çiğnene sakız olmuş bildik bir hikayeden alıyor. Üvey annesi tarafından sürekli eziyet gören Külkedisi bir genç kız, daha sonra insafa gelip mirasını ona devretmeye karar veren dede, bu buluşmaya aracılık ederken gönlü çelinen bir beyaz atlı prens vesaire... Bu sene aynı minvaldeki kaç dizinin battığını hatırlamıyorum. Bu dizi için de gerçekten bir mucize olması lazım' diye yazmıştım. Perşembe akşamı Show TV'nin yeni dizisi 'Servet' başladı. Konusu neredeyse aynı.

Hadi siz izleyicilerin 'dilediği diziyi seçme' özgürlüğü var. Peki ya yorumlamak için yeni başlayan her diziyi izlemek zorunda kalan biz televizyon eleştirmenleri ne yapsın? Kanal yöneticileri, senaristler, yapımcılar; kimseye acımıyorsanız bari bize insaf edin!