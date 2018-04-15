'Üçüncü dünya savaşı internet üzerinden çıkacak' diyordum da kimse inanmıyordu. Alın işte, ABD Başkanı Trump ile Rus Lider Putin; oturmuşlar klavyelerinin başına, Twitter üzerinden birbirlerini tehdit edip duruyorlar. Muhtemelen dünyanın ilk 'sanal' savaş ilanı da yine Twitter üzerinden gerçekleşecek.

Allah korusun, bütün dünyayı etkisi altına alacak bir savaşın 'ihtimali' bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Ne yalan söyleyeyim, çocuk sahibi olmadan önce böyle bir ihtimal benim için sadece haber bültenlerinin rutin gündem maddelerinden ibaretti. Ama şimdi koruyup kollamam gereken bir 'can' var. Doğu Guta'da, Gazze'de, Myanmar'da savaş kurbanı çocukları izledikçe, kabuslar görüyorum. Allah tüm çocuklarımızı savaşın tarifsiz acılarından korusun.

Madem Trump ile Putin sanal dünyaya bu kadar meraklı, o zaman niyetlendikleri savaş da sanal olsun. Onlar otursunlar oyun konsollarının başına, birbirlerine yalandan füze sallayıp dursunlar. Mağlup olan taraf, galip devletin tüm siyasi ve ekonomik yaptırımlarını kabul etsin. Böylece hiç olmazsa yüz binlerce masum insanın hayatı kurtulmuş olur. Ne dersiniz beyler?