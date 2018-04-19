Konuyu ilk kez, sevgili meslektaşım Cengiz Semercioğlu önceki gün Hürriyet- Kelebek'te gündeme getirdi.

TRT'nin reyting ölçümlerinden çekilip reklam almamak için çalışma sürdürdüğünü belirtti.

TRT daha önce de reyting ölçümlerinden çıkmış, sonra yeniden girmişti. Benim bu konudaki tavrım yıllardır değişmedi.

Devlet televizyonu yayıncılığı farklıdır. Temel rotasını özel kanallarla aşık atmak için çizmez.

Öncelikli görevi, 'kamu yayıncılığı'nı layıkıyla yerine getirmektir.

Bu işi hakkıyla yaparsa; zaten cazibe noktası haline gelecek, reyting yarışında taklalar atmak zorunda kalmayacaktır.

Günümüzde özel ya da resmi, bir televizyon kanalının hayatta kalması reklam gelirlerine bağlıdır. Ancak bilindiği gibi, TRT'nin tek geliri reklamlar değil. Elektrik faturalarından kesilen pay ve radyo-televizyonlardan alınan bandroller önemli bir gelir kalemi oluşturuyor. Ayrıca, televizyona reklam almanın tek yöntemi de izleyiciyi sonsuz reklam kuşaklarına boğmak olmamalı. Devlet kanalı TRT için bir önerim var: Reklam kuşaklarına son versin. Bunun yerine her program için güçlü birer sponsor bulsun. (TRT'nin bu konuda zorlanacağını hiç sanmıyorum) Emin olun, uzun reklam kuşaklarından illallah diyen izleyici, akın akın TRT'ye koşacaktır.

Ayrıca, izlediği programın en heyecanlı yerinde ekrana gelen reklamdaki firmaya küfür eden seyirci, bu kez ona reklamsız televizyon izleme fırsatı veren sponsor firmaya büyük sempati besleyecek, böylece reklam da 'yerini ve amacını' bulacaktır.

Bir de... 'Reklamsız devlet kanalı' olmak, TRT'nin kurumsal 'ağırlığını' hiç olmadığı kadar artıracaktır.