Hafta boyunca FOX izleyicileri, günün hemen her saatinde 'Kadın' dizisinin fragmanını izlemek zorunda kaldılar. Fragmanda, ailenin reisi 'Enver', kız kardeşinin kocasına göz koyduktan sonra onun hayatını allak bullak eden diğer kızını adeta canlı canlı gömüyordu.

Anne, kızlarının ruhsal dengesinin bozuk olduğunu söyleyince;

'Enver', üstüne basa basa şöyle diyordu: "Benim kızım ablasına iliğini verdi diye intihar edecekse etsin. İntihar edecekse etttsiiinnnn!" İntiharı onaylamak, hatta özendirmek dünyanın her yerinde büyük suç. Hele ki bu olay, insanların günde beş saatini ekran başında geçirdiği bizim ülkemizde olunca sorumluluk daha da artıyor.

İkinci vaka yine FOX ekranından. 'Bizim Hikaye' dizisinde iki yumurcak, ayakları pedallara yetişmediği için 'ortak çalışma' ile otomobil kullanıp yolda polise yakalanıyorlar. Hem de 'Çocuk şoför, bir ailenin hayatını söndürdü' haberlerinin zirve yaptığı şu günlerde...

Dikkat edin; dizilerin kendisinden değil, fragmanından söz ediyorum.

Çünkü fragmanlar sadece gece saatlerinde yayınlanmıyor, günün her saatinde ekrana düşüyor. Ayrıca sorumlu ebeveynler, çocuklarını dizilerin zararlı etkilerinden korumak için önlem alabilir.

Ama fragmanlara önlem almanın olanağı yok. Çünkü günün herhangi bir saatinde, herhangi bir programın ortasında 'çat' diye karşınıza çıkıverip sizi hazırlıksız yakalıyor.

Kanal yönetimlerinden önemli ricam; özellikle çocuklarımızın ruhsal gelişimini tehlikeye atmamak adına, dizi ve film fragmanlarına özel bir hassasiyet göstersinler.