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YÜKSEL AYTUĞ
20 Nisan 2018, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Ailece hastasıyız!

Bu aralar prime time'daki pek çok dizi ve programı anında değil, kaydederek sonradan izlemek zorunda kalıyorum. Sebebi bir koyun!
Evet, yanlış okumadınız, bir koyun.
Turkuvaz grubunun şahane çocuk kanalı MinikaGO'da bir kukla-animasyon dizisi var. Onu önce bizim ufaklık keşfetti.
Ardından annesi ve ben tiryakisi olduk. Her akşam 21.30-22.00 sularında ailece '' seansımız başlıyor. Ela uykuya dalana kadar 'Koyun Shoun'un maceraları ile eğleniyoruz.
Bir çiftlikte yaşayan Koyun Shoun'ın en büyük özelliği; yardımseverliği.
Kimin başı derde girse, imdadına bizimki yetişiyor.
Hem bütün aileye bolca kahkaha attırıyor hem de miniklere yardımseverlik, paylaşma ve fedakarlık üzerine harika mesajlar veriyor.
Bu arada kardeşim sakın alınganlık yapmasın. Tabii ki benim koyunlarım, İngiliz'inkinden daha güzel bakıyor!

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