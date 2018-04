Siz tanımıyor olabilirsiniz ama Ozi bizim evin kahramanı...

Kendisi bir çizgi karakter.

TRT Çocuk'ta akşamları 22.00 sularında yayınlanan 'Kardeşim Ozi'yi diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği var. Çünkü dizinin baş karakteri minik 'Ozan' (Ozi), Down sendromlu. Annesi, babası, dedesi ve ablası 'Duru' ile yaşıyor. Ozi'nin özel durumu, aile üyeleri için can sıkıcı bir durum ya da handikap olarak görülmüyor.

Tam tersi, aile fertleri onunla ilgilenirken Down sendromluların renkli dünyasını keşfedip hayata çok farklı bir pencereden bakma olanağına kavuşuyorlar.

Bu arada çizgi dizi, Down sendromlu üyeleri bulunan ailelere rehber olabilecek son derece pratik çözümler, eğitim çalışmaları ve egzersizler de sunuyor.

Evinizde ya da yakınınızda bir Down sendromlu olmasa bile bu çizgi filmi izlemenizi. çocuklarınıza izletmenizi öneriyorum.

Çünkü Down sendromu hakkında yanlış bilinen her şeyi tümden imha ediyor, onlara çok daha sempati ve anlayışla yaklaşmamızı sağlıyor.

TRT'yi bu müthiş hizmeti için yürekten kutluyorum.

'Kardeşim Ozi' projesini düşünüp hayata geçirenleri de tabii. Zorlama bir yaklaşımla, Down sendromunun ismini 'Up sendromu' olarak değiştirmekle iş bitmiyor. Meseleyi 'yukarı çekmenin' yolu, kelime oyunlarından değil, TRT'nin yaptığı gibi 'icraattan' geçiyor.