Şimdi de gelelim çözüm önerime...

Siz bu satırları okuduğunuzda belki de Türkiye Futbol Federasyonu maçla ilgili kararını vermiş olacak. Zaten karar belli gibi; Beşiktaş 'hükmen' tur atlayan takım ilan edilecek.

Eğer böyle olursa büyük bir fırsatı hep birlikte tepmiş olacağız. Kadıköy'deki olaylar, daha önce pek çoğunda olduğu gibi sıradan bir 'vaka' olarak tarihin tozlu raflarındaki beylik yerini alacak.

Ayrıca, 'terörize' bir grubun planlı eyleminden tüm Fenerbahçe camiasının sorumlu tutulması ne kadar adil? Zira stattaki 'yabancı cisimler' sadece Şenol Güneş'in kafasına isabet edenler değildi. Asıl, o eylemi planlayanların alayı yabancı cisimdi. Hatırlayın; aynı eller, 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi kumpas kurarak yok etmeye çalışmamışlar mıydı?

Peki ne yapılmalı? Anlatayım:

Bu maç en başından. yeniden oynanmalı. Hatta kırmızı kart gören Pepe'nin cezası affedilip o da kadroda yer almalı. Yani o gece gördüklerimizin tümü 'hiç yaşanmamış' kabul edilmeli. Türk futbolu için yepyeni, bembeyaz bir sayfa açılmalı. Adım gibi eminim ki, Beşiktaşlı dostlarım da bu şekilde finale yükselmek istememişlerdi. Maça Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar kol kola gelmeli. Tıpkı benim çocukluğumda olduğu gibi, tribünde yan yana oturup maçın keyfini çıkartarak tatlı tatlı birbirlerini kızdırmalı. Sonuç ne olursa olsun, maçtan sonra tribünden yine kol kola ayrılmalı. Hatta aynı mekanlarda maçı değil, 'futbolun yeniden festival haline gelmesini' kutlamalı.

'Çok zor' mu dediniz? 15 Temmuz'da en zorunu hep birlikte başarmadık mı? O gece Türkiye'nin bir yanından diğerine benzin döküp yakmak isteyenlere derslerini vermedik mi? El birliğiyle futbol yangınını söndürmek bizim için ne ki?